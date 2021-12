Elevorganisasjonen om fortsatt rødt nivå i videregående skoler: – Merkelig

NTB

Elevorganisasjonen (EO) er kritiske til at regjeringen har vedtatt fortsatt rødt nivå for videregående skoler etter nyttår tross faglige anbefalinger.

– Det er viktig at vi følger helsefaglige råd samtidig som vi skjermer barn og unge, og når dette er en uttalt strategi fra regjeringen, syns vi det er veldig merkelig at de ikke legger opp til at vi kan være så mye på skolen som mulig, sier EO-leder Edvard Botterli Udnes til NTB.

Mandag opplyste Helse- og omsorgsdepartementet at det nasjonale tiltaksnivået fortsetter på gult nivå i barnehager og grunnskoler og rødt nivå på videregående skoler.

Beslutningen kommer til tross for faglige råd fra både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) om å gå fra rødt til gult nivå også i videregående skole etter jul.

– Det skal ikke være lett å stenge ned skolene, og når man får råd om at vi kan åpne opp mer, bør man ivrig følge dem. Vi forventer at regjeringen endrer dette ved første anledning, sier Udnes.