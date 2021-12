Nortura anmelder dataangrep

NTB

Nortura ble utsatt for dataangrep 21. desember. Mandag anmeldte de forholdet.

– Vi har nå anmeldt forholdet og er glade for at politiet prioriterer etterforskningen av slik alvorlig datakriminalitet. Vi prioriterer å gjenopprette tilnærmet normal produksjon raskest mulig, sier konserndirektør for bærekraft og kommunikasjon Kjell S. Rakkenes i Nortura til Nationen.

Etter dataangrepet forrige uke, stengte selskapet ned IT-systemer og fjernet internettilgang på sine lokasjoner for å minimere mulig skade på systemer og operasjoner.

Sikkerhetseksperter analyserer nå servere for å finne og fjerne virus fra selskapets systemer.

Dataangrepet har ført til redusert aktivitet ved flere av selskapets fabrikker, i tillegg til at varer ikke blir ekspedert. Nortura opplyser at det foreløpig ikke blir henting av storfe, småfe og svin som normalt.

Henting, slakting og skjæring av kylling og kalkun vil fortsette som vanlig.