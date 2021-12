Akershus slottskirke vil ha nytt orgel til 5 millioner kroner

NTB

Forsvarets hovedkirke Akershus slottskirke leter etter leverandører av et nytt orgel med en prislapp på 5 millioner kroner.

Bakgrunnen for ønsket om nytt orgel er at det nesten 60 år gamle orgelet som står der nå, har et «magert klangfundament» og egner seg bare til et «begrenset repertoar», står det i kunngjøringen om nytt orgel, skriver Forsvarets forum.

Nå samarbeider Forsvarsbygg, Forsvarets representanter, garnisonspresten og slottskirkens organist for å finne leverandører som kan bygge et nytt orgel for slottskirken på Akershus festning i Oslo – for å bøte på den dårlige klangen.

Rammen for prosjektet som skal dekke bygging samt transport av nytt orgel, er 5 millioner kroner.