Coronatrøbbel for landslagssjefen før hoppuka – stanset på Gardermoen

NTB

Hoppernes landslagssjef Clas Brede Bråthen kom ikke med resten av det norske hopplaget på flyet til München mandag. Årsaken var en misforståelse på Gardermoen.

– Selv om jeg har gyldig coronasertifikat, tolket personen bak skranken det som om jeg hadde en positiv test, forteller Bråthen til Dagbladet.

Bråthen avla en positiv coronatest 14. desember, og der startet misforståelsen, ifølge landslagssjefen.

– Personen bak skranken tolket det som at jeg ikke kunne reise på 28 dager etter den positive testen, men når du har tatt vaksine, er det helt andre regler som gjelder, sier han.

Han kom seg likevel av gårde til slutt, og flyet til Bråthen er i München klokken 17.30. Det er etter arrangørene i Oberstdorf krever at man tar en coronatest. Dermed kan det bli problemer for ham under morgendagens kvalifisering.

Landslagstrener Alexander Stöckl er ikke spesielt fornøyd med hendelsen, men mener det ikke vil gå ut over laget nevneverdig.

– Det preger ikke laget sånn sett, men det blir litt ekstra jobb. Man må organisere litt mer på grunn av det, så det er mulig han ikke kan være med i bakken i morgen, sier Stöckl til NTB.

Bråthen har ikke besvart NTBs henvendelser.