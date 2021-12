Oljefondssjefen: – Verdiene kommer til å gå nedover en periode

NTB

Nicolai Tangen sier at folk må forberede seg på at oljefondet vil falle i verdi i tiden som kommer. – Jeg er helt sikker, sier han.

– Fondet har gått opp i 25 år. Det vil ikke fortsette sånn de neste 25. Nå er vi i en situasjon der rentene er rekordlave og aksjemarkedet er rekordhøyt. Så herfra og ut vil det se annerledes ut, sier Nicolai Tangen til NRK.

Tangen sier at inflasjonen fører til at renten går opp på sikt, og at det kan være negativt for både obligasjonsmarkedet og aksjemarkedet samtidig.

– Det er en situasjon vi ikke har sett før, sier han.

Oljefondssjefen sier at han er sikker på at det vil komme en nedgang.

– Jeg er helt sikker på at verdiene kommer til å gå nedover en periode. Det vet alle som driver med investeringer. Etter noen gode år, kommer noen vanskelige år. Det kan man være oppmerksom på, sier han.