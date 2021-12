Politiets skarpskytterrifle avfyrte seg selv for tredje gang

NTB

Ved tre anledninger, senest i november, har politiets skarpskytterrifle gått av uten at skytteren har berørt avtrekkeren.

Den siste hendelsen skjedde under skytetrening på Politihøgskolen 24. november i år, skriver Politiforum. Da gikk skarpskytterrifla av typen Steyr SSG 08-A1 av uten at skytteren berørte avtrekkeren. Ifølge magasinet var det et løsskudd som gikk av.

Hendelsen førte til at Politidirektoratet samme dag nedla forbud mot å bruke alle riflene politiet har av denne typen.

Politiforum har tidligere skrevet om to andre hendelser i 2016 og 2019 der rifler av samme type har gått av uten at skytteren har trukket av.

Seksjonsleder Dag Willy Minsås i Politiets fellestjenester (PFT) sier at det ikke er noen direkte sammenheng mellom de tre hendelsene, selv om det for brukerne kan oppleves som samme feil. De jobber nå med å kartlegge hendelsesforløpet, årsak og løsning.

Minsås mener det ikke er riktig å si at rifla har «gått av» av seg selv.

– De tre hendelsene har oppstått ved at noen har håndtert riflen, sier han.

Alle politidistriktene og Politihøgskolen har nå levert inn skarpskytterriflene til kontroll hos politiets leverandør av våpenvedlikehold. Etter hvert som riflene godkjennes og returneres, oppheves bruksforbudet på den enkelte rifla.