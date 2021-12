Kabinsjef møtte med promille på jobb – hevder hun var utilregnelig

NTB

En kvinne ble i fjor tatt med promille på Tromsø Lufthavn Langnes da hun skulle på jobb som kabinsjef på et fly. I retten sa kvinnen at hun var utilregnelig.

Ifølge dommen forklarte politibetjentene som foretok rustestingen, at de opplevde at kvinnen nærmest lagde et skuespill da hun skulle promilletestes, blant annet ved at hun falt i gulvet, skriver Nordlys.

«Da blåseprøven skulle gjennomføres, så det ut til at hun samlet mye luft i munnen, uten å blåse ut», står det i dommen fra Nord-Troms tingrett.

Kvinnen ble til slutt tatt med til blodprøvetaking. Den viste at hun hadde 0,58 i promille.

Kvinnen sa på sin side at hun var utilregnelig, og at hun dermed ikke kan straffes. Det ble blant annet gjort en rettspsykiatrisk undersøkelse av kvinnen, men retten kom fram til at kvinnen ikke var utilregnelig. Retten mente også at det var skjerpende at kvinnen var kabinsjef.

Hun ble dermed dømt til 90 dagers fengsel.