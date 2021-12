NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, mandag 27. desember.

Ny dom mot Aung San Suu Kyi er ventet

Fredsprisvinner og Myanmars valgte leder Aung San Suu Kyi får trolig nok en dom i en militærdomstol i Myanmar. Hun er tiltalt for brudd på koronareglene og det er også ventet en forsinket dom i saken der de militære kuppmakerne i landet har tiltalt henne for ulovlig import og salg av walkietalkier.

Det har vært omfattende protester og kamper i Myanmar siden militærjuntaen kuppet makten og fengslet valgvinner Suu Kyi 1. februar i år.

Russisk historiker får dom

Historikeren Jurij Dmitriev som er kjent for sitt arbeid med å dokumentere massegraver fra Stalin-tiden, får trolig en ny dom i dag. Dimitriev soner fra før en dom på 13 års fengsel for seksualforbrytelser. Han fikk Sakharov Frihetspris for 2021.

Flere land diskuterer nye tiltak

I Frankrike er det et ekstraordinært regjeringsmøte for å diskutere nye koronatiltak klokken 17, mens det også har kommet meldinger om at den britiske regjeringen skal vurdere nye tiltak i England i dag.

VM i hurtigsjakk fortsetter

Tittelforsvarer og storfavoritt Magnus Carlsen fikk en god start på VM i hurtigsjakk på åpningsdagen i går. I dag fortsetter VM med parti 6 til 9.

United i aksjon mot Newcastle

Manchester United møter Newcastle i Premier League klokken 21. Engelsk fotball har vært rammet av flere koronautsettelser i det siste, noe som også har rammet United.