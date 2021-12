Forsvaret styrker tilstedeværelsen i Finnmark

NTB

Forsvaret satser milliarder av kroner på å bygge opp tilstedeværelsen ved grensetraktene i Finnmark. Styrkingen startet året etter at Russland annekterte Krim.

Flere milliarder kroner investeres nå i bygningsmasse, elektronikk, våpen og kjøretøyer, skriver Klassekampen.

Både på Porsangmoen og i Sør-Varanger blir det økte ressurser til grensevakt og et eget jegerkompani som er spesialtrent for invasjonsforsvar.

I tillegg er Heimevernet i Finnmark i ferd med å styrkes. Målet er mer enn 2.000 trente og godt utstyrte soldater.

.– Vi er godt i gang med en planlagt oppbygging. Mitt hovedbudskap er at nå kan Finnmark forsvares, sier oberst Tomas Beck, sjef for Finnmark Landforsvar, FLF.

Beck deltok i arbeidet med Forsvarssjefens fagmilitære råd i 2015, året etter at Russland hadde annektert Krim. Da endret det norske forsvaret kurs og gikk inn for en styrking av tilstedeværelsen, spesielt i nord, noe Stortinget var enig i, skriver avisen.

Ordfører Aina Borch (Ap) i Porsanger sier hun gleder seg over økt militær aktivitet og håper at folketallet i kommunen vil øke. Kommunen bygger nå 45 nye leiligheter for forsvarets ansatte i kommunesenteret Lakselv.