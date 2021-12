Norsk koronaplakat lastet ned over 150.000 ganger

Denne plakaten har du sannsynligvis sett i løpet av pandemien. Foto: Carina Johansen / NTB Les mer Lukk

NTB

Med over 150.000 nedlastinger har plakaten om «vaner som forebygger smitte» blitt et vanlig syn under pandemien. Også i Zambia har den blitt hengt opp.