NTB

Frelsesarmeen frykter økt pågang i januar på grunn av økende koronaledighet og høye strømregninger. I Bergen har 456 innbyggere søkt ekstra bostøtte i desember.

Frelsesarmeen deler ut mat, drifter lavterskeltilbud og slumstasjoner i Bergen og et hundretalls andre byer og tettsteder i Norge.

Nå frykter de at de høye strømprisene blir for mye for de svakeste gruppene i samfunnet, skriver Bergensavisen.

– Mange av våre brukere lever marginalt økonomisk fra før. Det skal små endringer til før disse ikke klarer å betale regningene sine: For denne gruppen kommer strømkrisen på toppen av alt annet, sier seksjonsleder Elin Herikstad i Frelsesarmeen.

I desember deler Frelsesarmeen i Bergen ut mat til 600 vanskeligstilte bergensere. De regner med at kan bli enda flere når de åpner igjen 4. januar.

Bergen kommune opplyser til avisen at de før jul fikk inn 456 søknader om ekstra bostøtte, og at de regner med at dette øker fram til siste frist 31. desember.