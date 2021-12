Politiet advarer mot å bevege seg ut på tynn is

Politiet ber folk om å vise varsomhet når de går ut på isen i jula. Tykkelsen på isen kan variere veldig fra sted til sted, advarer de. Les mer Lukk

NTB

Mange tar turen ut på isen i juleferien, for eksempel for å gå på skøyter, ski eller for å pilke. Politiet ber folk om å vise varsomhet.