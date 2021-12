Nakstad optimistisk etter drastisk fall i innlagttallene

NTB

Det har blitt 100 færre coronapasienter på norske sykehus på en drøy uke. Det viser at tiltakene fungerer, sier en optimistisk Espen Nakstad.

Coronasmitten skjøt for alvor fart igjen i starten av desember, og det ble satt rekorder i antall innlagte coronapasienter. Fredag 17. desember var det 383 innlagte coronapasienter på norske sykehus.

Men tallet har falt som en stein i løpet av den siste drøy uka. Lørdag 1. juledag falt tallet ytterligere, til 283 innlagte. Også smittetallene har gått betydelig ned. Dette viser at coronatiltakene fungerer, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til TV 2.

– Jeg er veldig glad for å se at tallene flater ut etter de tiltakene som har kom noen uker siden, og vi ser faktisk at det er en nedgang i antall innleggelser, sier Nakstad.

– Det viser at tiltakene har hatt god effekt, sier han.

Han peker på at omikronvarianten synes å gi mindre alvorlig sykdomsforløp enn deltavarianten, noe som vil påvirke trykket på helsevesenet.

– Et foreløpig estimat er at det gir halvparten så mange innleggelser på sykehus, sier Nakstad, som legger til at håpet er at 2022 blir året man kommer seg ut av pandemien.

– Hvis den bidrar til å bygge immunitet sammen med vaksinering, ser 2022 ut til å bli det året hvor befolkningen i hele verden begynner å få såpass stor motstandskraft mot dette viruset at viruset begynner å fade ut.