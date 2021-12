NTB

Dette er blant de ventede hendelsene lørdag 25. desember..

Paven holder sin tradisjonelle juledagstale

Pave Frans holder sin Urbi et Orbi-tale i Roma. Urbi et Orbi er latin og betyr “For byen og for verden”.

Romteleskop skytes opp

Romteleskopet James Webb skal etter planen skytes opp. Det er et av de mest avanserte instrumentene noensinne og skal ta opp tråden etter Hubble-teleskopet. Oppskytingen ble utsatt til 1. juledag på grunn av dårlig vær.