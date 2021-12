Politiet: – Lås verandadøra inn til huset

NTB

Flere ganger den siste tida, senest julaften, har tyver forsøkt å komme seg inn på samme måte på Lørenskog: Gjennom en innglasset veranda.

– Fremgangsmåten er lik tidligere hendelser i samme område, det vil si at det er brutt opp låst skyvedør til innglasset balkong. Beboere med tilsvarende bolig bør som minimum låse dør mellom veranda og bygg, tvitrer Øst politidistrikt.

De ber også folk om å alliere seg med naboer hvis man reiser bort.

Julaften like før klokka 19 var det et hus på Skårer som fikk ubudne gjester, men de to fikk ikke noe med seg. Politiet tror de ble skremt av en av husets beboere, som var hjemme.