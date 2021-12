Mer snø å måke på vei fra oven

Ingen Tromsø-mengder å skryte av i hovedstaden når det gjelder snø. Men skøyteisen er OK! Frans (8 år) og pappa Marius Stubberud fra Vålerenga spiller ishockey utenfor Deichman bibliotek og Operaen i Oslo sentrum. Foto: Lise Åserud / NTB

Troms har hatt to døgn med nærmest sammenhengende snøvær, og det er ikke over. Også natt til første juledag vil det dale ned.

– Det fortsetter med byger utover natta. Så slipper det i morgen tidlig, sier vakthavende meteorologikonsulent Rune Skoglund ved Vervarslinga i Nord-Norge til Nordlys.

– Disse bygene er litt uforutsigbare. Det vi vet, er at når de først stopper over Tromsø, ramler det fort ned en del her. Men så voldsomme greier skulle det ikke bli.

Så langt julaften er det kommet rundt en halvmeter i Tromsø, men snøen er heldigvis av det lette slaget.

Møre og Romsdal og sørlige deler av Trøndelag skal også få en god del snø, den kommer de neste to døgnene.

– Bor du i området her, vil snømåking bli en daglig syssel fram til 3. juledag, advarer meteorologene på Twitter.

Ifølge Yr holder kaldlufta stand over Norge den første del av jula, men mot nyttår ser det ut til at i alle fall Vestlandet vil få omslag til mildvær.