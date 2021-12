Shirley Bottolfsen er død 87 år gammel

NTB

Shirley Bottolfsen, som gjennom 30 år drev arbeid for vanskeligstilte i Bodø, døde natt til julaften, 87 år gammel, opplyser familien.

Det er Bottolfsens datter, Bente Brekkhus, som opplyser om dødsfallet til Avisa Nordland.

– Det tar en stund før slikt synker inn. Det er trist, men vi vet hun har hatt et godt og innholdsrikt liv, sier Brekkhus til avisa.

Bottolfsen fortalte til lokalavisa tidligere i år at hun hadde fått kreft.

Shirley Bottolfsen ble født i Irland i 1934 og kom til Bodø i 1956. På slutten av 80-tallet startet hun sitt arbeid for vanskeligstilte. I over 30 år samlet hun inn penger og gaver til Bodøs trengende, både før jul og gjennom et sommerlotteri. Hun har samlet inn millioner av kroner gjennom egen Shirley-aksjon gjennom flere andre prosjekter.

I 2015 utnevnte Harry Hole-stiftelsen Shirley Bottolfsen til årets «ålreite dame». Sammen med styrets stiftelse bestemte hun at prisbeløpet på 1 million kroner skulle gå til Flyktninghjelpens prosjekt i Kenya.

Shirley Bottolfsen døde natt til julaften. Her er hun sammen med forfatter Jo Nesbø og Flyktningehjelpens leder Jan Egeland under utdelingen av utdelingen av årets «ålreite dame» pris som deles ut av Harry Hole-stiftelsen i 2015. Les mer Lukk

Bottolfsen jobbet for Frelsesarmeen og Bodø kommune. Hun har i tillegg vært en viktig velgjører for et barnehjem i Litauen.

Helt fram til hun døde var hun aktiv. Med hjelp fra datteren fikk hun før jul samlet inn julegaver til innlagte barn ved Nordlandssykehuset og innsatte ved Bodø fengsel.