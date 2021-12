Posten i mål med julepakkene

Posten har håndtert over 2 millioner pakker hver uke før jul, men kom endelig i mål til julaften. Arkivfoto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Etter å ha håndtert over 40 millioner postsendinger i desember, melder Posten at alle terminaler er tømt for julepost og er sendt til mottakere landet over.