Lørenskog-saken: Dette har skjedd i 2021

Anne-Elisabeth Hagen virker sporløst forsvunnet, men politiet har langt fra gitt opp håpet om å finne henne.

Det er tre år og to måneder siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt i Sloraveien i Lørenskog 31. oktober 2018. Siden har det ikke vært et livstegn fra kvinnen, og det er fortsatt et mysterium hva som skjedde den dagen.

Politiet jobber fortsatt med saken med store ressurser.

– Det er fortsatt relevante etterforskingsskritt å jobbe med. Fokuset i etterforskingen er for tiden særlig rettet inn mot kryptosporet, sier politiinspektør Gjermund Hanssen i Øst politidistrikt til ABC Nyheter.

Ektemannen og milliardæren Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap. Hagen har hele tiden nektet straffskyld.

Så «kryptomannen» på Hagens arbeidsplass

I løpet av 2021 har politiet vært sparsomme med opplysninger om etterforskningen. Men noe bevegelse i saken har det vært.

I april skrev TV 2 at Tom Hagen møtte «kryptomannen» kort tid før Anne-Elisabeth Hagens forsvinning.

Sentralt i saken er at det i et trusselbrev som lå i huset til Tom og Anne-Elisabeth Hagen etter forsvinningen, ble krevd ni millioner euro løsepenger i kryptovalutaen monero, samt at all kommunikasjon skulle skje via bitcoin, en annen kryptovaluta.

Den såkalte «kryptomannen» er en mann i 30-årene bosatt på Østlandet. Han skal ha god kunnskap om kryptovaluta. «Kryptomannen» er siktet for medvirkning til bortføring. Han har hele veien nektet for å ha noe med saken å gjøre.

Både Hagen og kryptomannen har sagt at de ikke hadde møttes på flere måneder før forsvinningen, men politiet mener å kunne dokumentere at de har møttes flere ganger tettere opp mot forsvinningen, oppga anonyme kilder til kanalen.

Det ble ikke oppgitt nøyaktig når det siste møtet var. Et vitne har fortalt politiet at han så «kryptomannen» på Hagens arbeidsplass på Futurum Næringspark i Lørenskog i oktober 2018.

I april i år uttalte politiet at de stadig nærmet seg et svar i saken.

Mener Hagen bestilte drapet på kona

TV 2-journalistene Kenneth Fossheim og Magnus Braaten kom i mai med en bok om Lørenskog-saken.

I boken skriver de at politiet mener Tom Hagen mest sannsynlig hadde rollen som bestiller av drapet på kona. Mens Tom Hagen selv var på jobben den 31. oktober 2018 kan en eller flere medhjelpere ha begått ugjerningen.

I slutten av mai gikk politiet ut med nye kryptovaluta-opplysninger i saken og ba publikum om hjelp. Overfor VG beskrev politiet et avansert oppsett med ulike kryptovalutaer som bitcoin, monero og dash, koblet med falske identiteter og spor som i praksis kan peke mot hele verden.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Tom Hagen har hele tiden nektet for å ha noe med forsvinningen av kona å gjøre. Les mer Lukk

I juni opplyste politiinspektør Hanssen at politiet har blitt tipset om navngitte personer og miljøer etter å ha delt opplysninger om kryptovalutasporet.

Flere av tipsene ble ansett som såpass relevante at politiet umiddelbart kalte inn til nye avhør, meldte TV 2.

– Fullstendig trygg på at saken mot Hagen blir henlagt

Forsvarer Svein Holden er overbevist om at saken mot Tom Hagen blir henlagt. Les mer Lukk

Tom Hagens forsvarer, Svein Holden, sa til TV 2 i oktober at han er helt sikker på at klienten ikke kommer til å bli tiltalt for å ha drept Anne-Elisabeth Hagen.

– Jeg kjenner sakens dokumenter, og jeg er fullstendig trygg på at saken mot Hagen blir henlagt, sa Holden.

I november gikk politiet ut med passet til sørlendingen Ole Henrik Golf (32), som fikk identiteten sin stjålet og misbrukt i saken. Politiet håper det kan gi svar som oppklarer forsvinningsgåten. Det er politiets undersøkelser av kryptosporet i saken som har ledet de frem til den stjålne identiteten.

Litt over en uke senere opplyste politiinspektør Hanssen til VG at de hadde mottatt over 80 nye tips i saken.

– Flere av tipsene anses så relevante at de blir fulgt opp med videre etterforskningsskritt i form av avhør, søk opp mot tidligere innhentet informasjon og ny informasjonsinnhenting. Vi ønsker ikke gå i detalj på enkelttips eller de etterforskningsskritt som nå utføres, sa han til avisen.

En kopi av passet til sørlendingen er omsatt flere ganger på det mørke nettet. Identiteten til Golf er brukt til å opprette kontoer på ulike kryptobørser, som igjen er brukt til å lage kryptooppsettet i trusselbrevet.

Golf er selv sjekket ut av saken.

Hanssen forteller til ABC Nyheter at det fortsatt er et betydelig antall etterforskere fra Øst politidistrikt og Kripos på saken. De får også bistand fra Økokrim.

– Har dere større tro nå på at saken blir oppklart enn dere hadde ved starten av året?

– Vi kommenterer ikke fortløpende eventuelle funn, eller prognoser for oppklaring, svarer Hanssen.