En person bekreftet omkommet i ulykke i Levanger

NTB

En person er bekreftet omkommet i en trafikkulykke, der en lastebil og to personbiler var involvert, på E6 i Åsen sentrum i Levanger.

– En person er bekreftet omkommet, en annen er kritisk skadd og blir behandlet ved St. Olavs Hospital, opplyser operasjonsleder Solfrid Lægdheim i Trøndelag politidistrikt til NTB.

De pårørende er varslet, ifølge VG.

I tillegg er to involverte innlagt for behandling på Levanger sykehus, og to personer er kjørt til sykehuset for undersøkelse med tilsynelatende lettere skader, opplyser Lægdheim.

Tidligere fredag ettermiddag beskrev Lægdheim hendelsen som en alvorlig trafikkulykke. Noen av de skadde ble kjørt til sykehus i ambulanse, mens andre ble fløyet med luftambulanse.

– Det er tre kjøretøyer og til sammen sju personer involvert. Seks av dem er skadd i varierende grad. Det er snakk om alvorlig personskade og mindre skader, sa hun til NTB.

Til Trønder-Avisa opplyste innsatsleder Olav Strid at flere er hardt skadd, mens noen av de involverte er uskadd.

Politiet meldte om ulykken klokken 14.18 torsdag ettermiddag. Ulykkesstedet ble fryst og veien helt stengt uten omkjøringsmuligheter, men ved 16-tiden var personbilene berget unna slik at trafikanter kunne slippes forbi via gang- og sykkelveien ved siden av.

Lægdheim sier det foreløpig er for tidlig å si noe om årsaken til ulykken.

– Vi har foretatt avhør av vitner og har krimteknikere på stedet. Vi forventer at de ganske snart er ferdig med arbeidet, sier Lægdheim.

Hun sier det var henholdsvis fire og to personer i de to personbilene, og én person i lastebilen.