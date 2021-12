Fraktkrisen har ført til fyrverkerimangel:  – Vær tidlig ute

Utvalget av fyrverkeri vil bli dårlig og dyrere i år, melder fyrverkeriaktør.

Med nye coronatiltak og nedstengninger er det allerede klart at jula ikke blir som vi hadde tenkt.

Nå slår også Nordens største fyrverkeriaktør, Svea, alarm om nyttårsaften.

Rammet av fraktkrise

– Vi hadde vårt sterkeste resultat på 25 år i fjor. Jeg kan med sikkerhet konstatere at det ikke settes noen ny rekord i år, sier Anders Sture, daglig leder i Svea Fyrverkerier AS, til Børsen.

Med litt over en uke igjen til nyttårsaften varsler Svea om alvorlig varemangel skapt av den globale fraktkrisen gjennom høsten og vinteren. De får ikke fylt opp varelageret før i januar.

I tillegg har fraktprisene gått kraftig opp i år, fra litt over hundre tusen kroner for frakte én container til 330 000 kroner per stykk. Det gjorde at Svea tidligere i år bestemte seg for å kutte bestillingen med ti containere.

Men nå kommer altså ikke de bestilte containerne frem i tide.

Dårlige utvalg og høyere priser

Dette fører naturligvis til at utvalget i norske butikker blir nokså lunkent i år. Men de fyrverkeriene som er vil også bli dyrere.

For å kompensere for høy fraktkostnader har Svea måttet sette opp prisen på produktene sine med 7-8 prosent i snitt.

– Det var vi rett og slett tvunget til å gjøre. Vi vil sørge for at kundene fortsatt kan feire nyttårsaften med fyrverkeri, men en klar oppfordring er å være tidlig ute i år. Dersom du planlegger å kjøpe fyrverkeri på nyttårsaften, tror jeg mange butikker vil være utsolgt, sier Sture til Børsen.