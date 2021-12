Forsvaret mener Russland brøt 30 år gammel avtale da mannskap i et norsk overvåkingsfly blant annet skal ha blitt truffet av laser fra et russisk militært fartøy på sjøen.

Torsdag kom nyheten om at Incidents at Sea-avtalen mellom Norge og Russland er oppdatert og signert. Avtalen skal forhindre farlige hendelser i hav og luft.

– Dette er et viktig bidrag til sikkerhet og forutsigbarhet i en tid hvor den militære aktiviteten i våre nærområder er i endring, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen i en pressemelding.

Fredag skriver NRK at forsvaret mener Russland brøt den 30 år gamle avtalen høsten 2020.

Truffet av laser

Et norsk overvåkingsfly med base på Andøya var ute på patrulje langs kysten av Finnmark da de ble innhentet av et russisk jagerfly.

At jagerflyet dukket opp var helt normalt. Ifølge generalmajor Tonje Skinnarland, sjef ved Operasjonsdivisjonen i Forsvarsstaben, gjør det norske forsvaret det samme med våre jagerfly når russiske fly opererer i internasjonalt luftrom utenfor vår kyst.

Men så skjedde det noe uventet.

– Etter identifiseringen fløy de unødvendig nært og det ble gjort en farlig manøver fra russisk side, slik Norge ser det, sier Skinnarland til NRK.

Senere samme høst skal mannskapet i et norsk overvåkingsfly ha opplevd å bli truffet av laser fra et russisk militært fartøy på sjøen.

Ifølge Skinnarland oppsto det ikke skade i noen av situasjonene, men de ble opplevd som «unødvendige og farlige».

I det årlige protokollmøtet mellom Norge og Russland tok forsvaret opp hendelsene for å unngå at det skjer igjen.

Russland ikke enig

Ifølge Russlands presseattaché Timur Chekanov ved den russiske ambassaden i Norge er ikke Russland enig i at de har brutt den gamle avtalen.

Likevel har de gått med på å signere den nye avtalen, som skal sørge for at noe lignende ikke skjer igjen.

I en pressemelding fra regjeringen kommer det frem at den nye avtalen utvides. Nå gjelder den også for ubemannede fartøy og luftfartøy. Det innføres også et nytt forbud mot bruk av laser på en slik måte at det kan være helseskadelig eller påføre skade på utstyr.

– Tilleggsprotokollen styrker også sikkerheten ved å utvide flere eksisterende bestemmelser, skriver regjeringen.