Helse Bergen kritiseres for å ha skrevet ut ruspasienter da Norge stengte ned

NTB

Fylkeslegen i Vestland kritiserer Helse Bergen for å ha skrevet ut 17 ruspasienter for raskt i starten av koronapandemien i fjor.

Statsforvalteren i Vestland opprettet tilsynssak med utgangspunkt i oppfølgingen som ble gitt til ruspasienter som fikk avsluttet behandlingen sin mellom 12. og 17. mars i fjor, skriver Bergens Tidende.

I sin rapport konkluderer blant annet Helse Bergen med at utskrivningene var forsvarlige.

– Vi finner ikke noen god begrunnelse for at utskrivningene var forsvarlige. Vi klarer ikke se hvorfor de lander på denne konklusjonen, sier fylkeslege Sjur Lehmann.

Til NRK sier direktør Eivind Hansen i Helse Bergen at han ikke har rukket å lese tilsynsrapporten, men at den skal følges opp. Han understreker at situasjonen var spesiell, men at selv raske vurderinger skulle være forsvarlige.

– For dem det gjaldt, både pasienter og pårørende, er det alltid å beklage når vi har satt dem i en vanskelig situasjon under pandemien, sier direktøren.