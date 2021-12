NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

Organisasjoner ber om midlertidig stans i ulvefelling

NOAH, WWF og Foreningen Våre Rovdyr ber om en midlertidig forføyning for å få stanset fellingen av ulver i ulvesonen, som ble vedtatt i går. Kravet om midlertidig forføyning fremmes for Oslo tingrett, opplyste NOAH – for dyrs rettigheter til NTB i natt.

De tre organisasjonene omtaler det som sterkt kritikkverdig at Klima- og miljødepartementet ikke avventer utfallet av NOAHs søksmål mot staten for vedtaket i 2019 om felling av ulv i Letjenna-reviret mellom Elverum og Åmot. Ankesaken skal behandles i juni neste år.

Monument over Tiananmen-massakren fjernet i Hongkong

Et monument til minne om ofrene for massakren på Den himmelske freds plass i Beijing ble i natt fjernet fra Universitetet i Hongkong. «Skammens støtte», som monumentet er døpt, er laget av den danske kunstneren Jens Galschiøt.

Det viser 50 sammenvevde kropper og symboliserer alle de som mistet livet da kinesiske myndigheter satte inn soldater mot fredelige demonstranter 4. juni 1989. I går kveld dekket arbeidere til monumentet med plater, mens sikkerhetsvakter passet på. Senere bekreftet universitetet at det var blitt fjernet.

Maksantall på kjøp av hjemmetester i USA

Økt koronasmitte og mer reising i jula gjør at etterspørselen etter hjemmetester har skutt i været i USA. Flere store kjeder innfører nå tak på kjøp av testene.

Amazon, Walgreens og CVS er blant kjedene som har innført begrensning på antall tester per kunde. Mangelen på tester har ført til lange køer ved testsentre i hele USA, og flere steder er ventetida på flere timer. Et testsenter i hovedstaden Washington DC sier at antallet tester de gjør daglig har firedoblet seg de to siste ukene.

Fører på 14 år stanset på Romerike

Politiet stanset i natt en bil med en 14-åring bak rattet på Kjeller i Lillestrøm kommune. Med seg hadde vedkommende en 13-åring og to 15-åringer.

Tre av de fire oppga ifølge politiet falsk personalia. Foreldre ble kontaktet, og saken er anmeldt.

4.290 nye koronasmittede

Det siste døgnet er det registrert 4.290 koronasmittede i Norge. Det er 1.451 færre enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 4.152 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 4.925, så trenden er synkende.

Kongressen krever svar etter Astroworld-tragedien

Kongressen har åpnet etterforskning av arrangørene bak Astroworld-festivalen i Houston, der ti personer mistet livet da det brøt ut panikk under en konsert.

Tilsynskomiteen i Representantenes hus ber arrangøren Live Nation svare på spørsmål om sikkerhet, publikumshåndtering og planlegging for større ulykker og uhell, samt hvilke steg selskapet vil ta for å forhindre skader eller dødsfall på framtidige arrangementer. Komiteen vil ha dokumentasjon innen 7. januar og ber om at selskapet brifer komiteens medlemmer innen 12. januar. En slik brif vil være bak lukkede dører.