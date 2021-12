Pensjonister skal få jobbe i skoler og barnehager uten å miste pensjon

Regjeringen endrer reglene slik at pensjonister kan jobbe i skoler og barnehager uten å få avkortet pensjon. Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) håper det vil bidra til å få flere pensjonister til å jobbe i sektoren.

NTB

Skoler og barnehager sliter med å få tak i nok vikarer grunnet pandemien. Nå endrer regjeringen reglene slik at pensjonister kan bidra uten avkortet pensjon.

Reglene gjelder fra 1. januar, skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

– Ved å gjøre det mer økonomisk attraktivt for pensjonister å bidra, håper vi at mange skoler og barnehager kan få hjelp til å holdes åpne, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Dette betyr at fra nyttår kan pensjonister som jobber som vikarer i skoler og barnehager, motta ordinær lønn uten at pensjonen reduseres. Det jobbes med å etablere en særskilt sats for lønnen til pensjonister som vil gjøre det mer attraktivt å ta oppdrag som vikar.

Fra før har regjeringen åpnet for at studenter som jobber i skoler, barnehager og i helsesektoren, vil få unntak for inntektsgrensene fra 2022.

Alle kommuner og fylkeskommuner vil bli kompensert for merutgifter de har for vikarer i skoler og barnehager.