NVE: Muligheter for gode isforhold i romjula

Kulda som kommer inn mot jul vil sørge for god skøyteis i romjulen, varsler NVE.

NTB

NVE melder at det kan bli gode isforhold i romjula. Det kalde været som er på vei legger til rette for mye farbar is flere steder i landet.