Utelivsgiganter trekker alle permitteringsvarsler

NTB

Rundt 1.000 ansatte i Oslos uteliv slipper å bli permittert før jul etter at utelivsgiganten Noho har trukket tilbake alle sine permitteringsvarsler.

Noho står bak en rekke utesteder i Oslo, som Kulturhuset, Youngs og Oslo Camping. Forrige uke sendte de ut permitteringsvarsel til samtlige av sine 650 ansatte. Nå er dette trukket tilbake, melder Dagens Næringsliv.

Til E24 opplyser Noho-sjef Karl-Henning Svendsen at de menneskelige faktorene veide tyngre enn de økonomiske.

– Vi har vektlagt at de ansatte skal få feire jul og kjenne sikkerheten om at de har en jobb å komme tilbake til når ferien er over, sier Noho-sjef Karl-Henning Svendsen.

Også Fursetgruppen har bestemt seg får å ta tilbake alle ansatte.

– Det vil si rundt 350 ansatte som har fått permitteringsvarsel. Vi gjorde dette for 15 minutter siden, sier Gøran Sæther administrerende direktør i Fursetgruppen til avisa.

Fursetgruppen eier blant annet Grand Café og Lofoten Fiskerestaurant i Oslo.