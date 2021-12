Oslo kommune dobler overtidsbetaling for sykepleiere og lærere

NTB

Oslo kommune har inngått en avtale om dobbel overtidsbetaling for dem som står i førstelinje i pandemibekjempelsen, blant annet sykepleiere og lærere.

– Vi håper at dette vil være en ekstra motivasjon. Vi mer enn dobler overtidsbetalinga og utvider adgangen til å bruke overtid, med mest mulig bruk av frivillighet, sier byråd for finans Einar Wilhelmsen i en pressemelding.

Avtalen gjelder fra 22. desember og ut april 2022.

Bakgrunnen for avtalen er behovet for å mobilisere arbeidskraft for å sikre nok personell og nødvendige og forsvarlige tjenester under pandemien. Mange ansatte har stått i en krevende arbeidssituasjon lenge på grunn av pandemien, og flere sektorer sliter med høyt sykefravær.

Disse virksomhetene omfattes av avtalen: utdanningsetaten, barne- og familieetaten, velferdsetaten, helseetaten, sykehjemsetaten og bydelene.