FHI: Kan trenge enda strengere coronatiltak

FHI, her ved direktør Camilla Stoltenberg, anslår at over en million mennesker blir smittet av omikronvarianten selv i sine mest optimistiske scenarioer. Foto: Terje Bendiksby / NTB

NTB

FHI er fortsatt usikre på hvor smittsom omikronvarianten er. I sine mest pessimistiske scenarioer mener de det vil bli behov for enda strengere coronatiltak.

I verste fall antar FHI at virusvarianten har en doblingstid på 2,4 dager. Da regner de med tre millioner smittede allerede innen februar. Det gjelder også med dagens tiltak, som FHI beregner at vil ha om lag 40 prosents dempende effekt på smitten.

– I disse scenarioene vil ikke 40 prosents reduksjon i kontakt mellom mennesker være nok til å hindre en stor bølge med smittetopp allerede tidlig i januar. I disse scenarioene vil mer enn tre millioner mennesker, altså mer enn halvparten av befolkningen, være smittet innen februar, skriver FHI i modelleringsrapporten.

Dette vil i så fall innebære mellom 30.000 og 40.000 mennesker med behov for sykehusinnleggelse og om lag 1.000 innlagte per dag.

– Hvis omikron har en raskere doblingstid på 2,4 dager kan vi stå overfor en betydelig smittebølge som fører til overbelastning av helsetjenesten selv med dagens tiltak, skriver FHI.

– Dersom dette inntreffer vil det være behov for enda strengere tiltak for holde epidemien under kontroll.

Optimistisk scenario: Én million smittede

Selv i optimistiske scenarioer venter de over en million smittede innen utgangen av juni.

I de mer optimistiske scenarioene antar FHI at omikronvarianten har en doblingstid på fire dager. Da blir omikron-smittebølgen utsatt, og smittetoppen blir også betydelig mindre enn i de mer pessimistiske scenarioene, skriver FHI i en ny modelleringsrapport.

– Dette delvis på grunn av at det gis tid til å distribuere oppfriskningsdosene, som gir større beskyttelse mot infeksjon. Det totale antallet smittetilfeller er mye lavere enn i de pessimistiske scenarioene, men selv her blir over 1 million mennesker smittet av omikron i løpet av simuleringstiden, skriver FHI.

Dette innebærer om lag 125 nye coronainnleggelser per dag i snitt når smitten topper seg rundt mai måned neste år, skriver FHI. Simuleringstiden er mellom 27. desember 2021 og 30. juni 2022.

Mye usikkerhet

I modelleringsrapporten skriver FHI at en sammenligning av de nåværende fremskrivingene med den andelen omikron-tilfeller som hittil er rapportert, indikerer at vi i dag ligger på en smittevekst et sted mellom de optimistiske og de pessimistiske scenarioene.

De understreker at det ikke bare er omikron-variantens smittsomhet det er usikkerhet om. Det er også usikkert hvorvidt varianten gir like alvorlig sykdom som delta-varianten.

– Dersom omikron viser seg å gi betydelig mildere sykdomsforløp enn delta, vil dette redusere byrden på sykehusene for gitte smittenivåer. I denne rapporten antar vi at omikron er like alvorlig som delta, skriver FHI.

En annen faktor er hvor mange som får oppfriskningsdose med coronavaksine. I fremskrivingene der alle over 18 får tilbud om oppfriskningsdose, flates smittekurven betydelig mer ut.

– Skal boosterdosene ha en effekt, er det viktig å holde smittenivået tilstrekkelig lavt de kommende uke slik at oppfriskningsdosene kan gis før en betydelig andel av befolkningen er smittet, skriver FHI.