FHI venter over en million omikron-smittede i sine mest optimistiske scenarioer

NTB

FHI er fortsatt usikre på hvor smittsom omikronvarianten er, men selv i optimistiske scenarioer venter de over en million smittede innen utgangen av juni.

I de mer optimistiske scenarioene der FHI antar at omikronvarianten har en doblingstid på fire dager, blir smittebølgen utsatt, og smittetoppen blir også betydelig mindre. Det skriver de i en ny modelleringsrapport.

– Dette delvis på grunn av at det gis tid til å distribuere oppfriskningsdosene, som gir større beskyttelse mot infeksjon. Det totale antallet smittetilfeller er mye lavere enn i de pessimistiske scenarioene, men selv her blir over 1 million mennesker smittet av omikron i løpet av simuleringstiden, skriver FHI.

Dette innebærer om lag 125 nye coronainnleggelser per dag i snitt når smitten topper seg rundt mai måned neste år, skriver FHI. Simuleringstiden er mellom 27. desember 2021 og 30. juni 2022.

I de mest pessimistiske scenarioene antar FHI at virusvarianten har en doblingstid på 2,4 dager. Da regner de med tre millioner smittede allerede innen februar. Det gjelder også med dagens tiltak, som FHI beregner at vil ha om lag 40 prosents dempende effekt på smitten.

– I disse scenarioene vil ikke 40 prosents reduksjon i kontakt mellom mennesker være nok til å hindre en stor bølge med smittetopp allerede tidlig i januar. I disse scenarioene vil mer enn tre millioner mennesker, altså mer enn halvparten av befolkningen, være smittet innen februar, skriver FHI i modelleringsrapporten.

Dette vil i så fall innebære mellom 30.000 og 40.000 mennesker med behov for sykehusinnleggelse og om lag 1.000 innlagte per dag, skriver de.