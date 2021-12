Kronprinsfamilien feirer jul på Minecraft

Kronprinsfamilien skal delta på en julefeiring i dataspillet Minecraft. Klokka 10 skal blant annet Kronprinsen holde tale. Her avbildet i dataspillet i anledning 17. mai i år.

Kronprinsfamilien har takket ja til å delta på en julefeiring i dataspillet Minecraft. løpet av dagen skal de holde en tale og ønske alle deltakerne god jul.

Kronprins Haakons avatar skal holde en tale klokka 10 gjennom chatten i Minecraft, skriver VG.

– Vi synes det er veldig hyggelig og gøy at kronprinsfamilien ønsker å delta. De virket fornøyde etter å ha vært med på 17. mai-toget vårt i Minecraft tidligere i år og var positive til å være med nå også. De ser verdien i et digitalt arrangement nå når enda en høytid står for døra med høye smittetall, sier en av arrangørene, Tarjei Mo Batalden.

Arrangørene er tre menn i 20-årene som kaller seg for «Skogliv». Facebook-arrangementet deres har foreløpig nådd ut til over 200.000 personer. 1.400 personer har sagt at de er interessert i arrangementet.