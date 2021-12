Støtteordningene til kulturlivet endres: – Vi har tatt hensyn til innspill fra bransjen

Endringene i støtten til kulturlivet innebærer blant annet at saksbehandlingskapasiteten i Kulturrådet styrkes med 12 nye stillinger. Foto: Torstein Bøe / NTB

NTB

Regjeringen kommer med endringer i støtteordningene til kulturlivet. Kulturministeren ønsker å ivareta økonomien til dem som måtte avlyse juleturneene sine.

– Blant annet blir det nå mulig å søke om kompensasjon for tapt omsetning i stedet for uunngåelige kostnader, og vi vil også ta hensyn til de som har størsteparten av inntektene sine i enkeltperioder som juleturneer og sommerfestivaler, sier kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) til VG.

Blant punktene i den nye støtteordningen er det blant annet mulighet for både arrangører og underleverandører å søke kompensasjon for tapt omsetning for kulturarrangement. Det gjelder arrangementer fra 1. november.

Saksbehandlingskapasiteten i Kulturrådet styrkes samtidig med tolv nye stillinger, i tillegg blir forvaltningen av kompensasjonsordningen flyttet til Lotteri- og stiftelsestilsynet for å avlaste Kulturrådet.

– Vi har tatt hensyn til både kritikk og innspill fra bransjen og mener de nye ordningene som nå sendes ut på høring, er forsterket, sier Trettebergstuen.

Høringsfrist for ordningene er den 11. januar. I første omgang vil forskriften gjelde fram til 28. februar 2022, før den forlenges til 30. juni 2022.