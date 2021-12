Dette er krisescenarioene som truer Oslo

Cyberangrep troner øverst, over pandemi.

Beredskapsetaten i Oslo kommune har analysert 16 forskjellige krisescenarioer for hovedstaden.

Utrolig nok er ikke pandemi øverst på lista.

NRK omtalte saken først.

Cyberangrep mest sannsynlig

Det er i rapporten Kommunalt risikobilde 2021 (KRB) at de ulike krisescenarioene analyseres. Rapporten er Oslo kommunes overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse.

Scenarioene analysert er verst tenkelige scenarioer og gir en samlet oversikt over risiko og sårbarheter som befolkningen og kommunen er utsatt for.

– Dette er scenarioer som gir store påkjenninger og vil kreve omfattende samordning på tvers av sektorer, sier direktør i Beredskapsetaten, Ann Kristin Brunborg til NRK.

Formålet er med rapporten er å redusere risiko for tap av liv eller for skade på miljø og materielle verdier, legger Brunborg til.

De 16 ulike scenarioene er delt opp i fem hendelseskategorier Store ulykker: Brann i Operatunnelen

Brann og eksplosjoner på Sjursøya

Skipskollisjon indre Oslofjord

Skogbrann Østmarka Naturhendelser: Stormflo indre Oslofjord

Urban flom

Kvikkleireskred Alfaset

Jordskjelv i Oslofjorden

100-års solstorm Kritisk infrastruktur: Bortfall av vannforsyning

Strømrasjonering i Oslo Helse: Større pandemiutbrudd

Atomulykke i utlandet Tilsiktede handlinger: Terror i Oslo

Cyberangrep mot elektronisk kommunikasjon

Voldelige opptøyer

Av alle 16 krisescenarioene anslår Beredskapsetaten at et cyberangrep mot elektronisk kommunikasjon er mest sannsynlig.

Et større pandemiutbrudd kommer på andreplass, etterfulgt av en stor skogbrann i Østmarka.

Kan føre til tap av menneskeliv

Det skisserte cyberangrepet som topper lista er massivt og vil lamme all telefontrafikk og internett i mange dager. Det kan være så dramatisk at det fører til tap av menneskeliv.

Det vil da kunne oppstå et enormt informasjonsbehov både mellom aktørene som er ansvarlige for beredskapen i Oslo, og for publikum. Det vil oppstå frykt, og det kan være fare for at folk ikke kommer gjennom på 113 til ambulansen, sier Brunborg.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Vi opplever derimot dataangrep nesten hele tiden, men Sofie Nystrøm, direktør i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM), sier til NRK at det har vært et taktskifte de siste to årene.

– Antall alvorlige hendelser registrert hos vårt nasjonale cybersikkerhetssenter var tre ganger så høyt i 2020 som i 2019, sier hun.

De ser også en vesentlig økning i hendelser knyttet til krypteringsvirus og økonomisk motivert kriminalitet på nett, sier Nystrøm.

Jordskjelv mest alvorlig

Det absolutt alvorligste som kan skje Oslo er et jordskjelv. Det er derimot veldig lite sannsynlig ifølge rapporten.

Beredskapsetaten har også analysert faren for kvikkleireskred, og har i scenarioet tatt for seg den kjente kvikkleiresonen langs Alnaelva i industriområdet på Alnabru.

Sjansen for at det samme skal skje her som i Gjerdrum blir ansett som minimal.