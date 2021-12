Slik blir juleværet – hvitt og kaldt i store deler av landet

På julaften er det meldt minusgrader i store deler over hele landet. I hovedstaden kan temperaturene krype ned til minus 10. Les mer Lukk

NTB

Været de neste dagene er godt nytt for julestemningen, men kanskje ikke like gode nyheter for strømregninga.