NorSIS advarer mot julesvindel på nett – kommer med fem tips

SÅRBARE: Seniorer som begir seg ut på internett for første gang, kan være sårbare for nettsvindel. Det kan være lurt å alliere seg med en yngre person de første gangene man er på nett, slik at man ikke får en negativ opplevelse. Foto: iStock

NTB

De nye coronatiltakene og forhøyet risiko for nettsvindel gjør at det er ekstra god grunn til å være på vakt mot datakriminelle, advarer NorSIS.

De neste ukene frykter de at det vil bli en øking i forsøk på vaksinesvindel, og også mer epost- og SMS-svindel.

Ikke bare på arbeidsplassen, men også hjemme gjør en ny, usikker situasjon det sannsynlig at kriminelle vil benytte julen til å nettsvindel nordmenn, advarer administrerende direktør Lars-Henrik Gundersen i NorSIS.

– Det er nettopp når verden oppleves som usikker og annerledes at kriminelle slår til. Derfor er det all grunn til å be nordmenn være ekstra bevisste på denne risikoen de neste ukene, sier han.

Trekker fram netthandel som risikofaktor

NorSIS peker på eksempler som falske tekstmeldinger for å hente pakker på posten, Helsenorges advarsel nylig om falske eposter fra dem og Nasjonal kommunikasjons advarsel mot et massive dataangrep mot nordmenns mobiltelefoner.

Den pågående julehandelen har på grunn av c

oronatiltakene skjedd i større grad på nett. Det har også åpnet for nye muligheter for de kriminelle.

Fem tips

Her er tipsene fra NorSIS for å unngå å bli svindlet:

* Vær på vakt mot henvendelser på epost, SMS eller telefon som spiller på tillit, frykt eller fristelser.

* Svindelforsøk kjennetegnes ofte ved at de ber deg gjøre noe, og at det haster med å gjøre det.

* Vær på vakt mot å oppgi kortinformasjon og personopplysninger i bytte mot noe annet.

* Ingen seriøse aktører der du har konto eller innlogging, vil sende deg en lenke som de ber deg om å klikke på for å komme inn på profilen din.

* Har du mistanke om at eposten du har mottatt er falsk, sjekk at avsenderadressen er riktig stavet. Sjekk også eventuelle lenker ved å holde musepekeren over.