Mann i 70-årene døde etter utforkjøring i Gjerstad

NTB

Mannen som tirsdag ettermiddag kjørte av veien og havnet i en bekk i Gjerstad, døde på sykehuset natt til onsdag.

Politiet opplyser at de pårørende er varslet om dødsfallet og at saken skal etterforskes. Fædrelandsvennen skriver at det er en mann i 70-årene.

Ulykken skjedde tirsdag ettermiddag. Bilen ble liggende på taket etter utforkjøringen.

– Det var ingen vitner til hendelsen, så hendelsesforløpet er ukjent. Det er veldig glatt på stedet. Politiet skal forsøke å finne spor som kan gi svar på hva som har skjedd, sa operasjonsleder Kurt Odde i Agder-politiet til NTB tirsdag.