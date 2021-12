Støre: Vaksinemålet er innen rekkevidde

NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier Norge er i rute til å nå målet om at alle over 45 år skal få en oppfriskningsdose innen uke to på nyåret.