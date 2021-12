Naturvernforbundet krever stans i ulvejakta

Naturvernforbundet krever på nytt stans i årets ulvejakt. Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB Les mer Lukk

NTB

Naturvernforbundet krever stans i årets ulvejakt etter at et ulvepar ble skutt like utenfor ulvesonen i Trysil. Miljødirektoratet avviser at fellingen var feilaktig.