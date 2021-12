NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

Nortura utsatt for dataangrep

Nortura har stengt ned sine IT-systemer som følge av et dataangrep. Angrepet fører blant annet til redusert aktivitet ved fabrikker.

VG skriver i natt at selskapet arbeider for å få en fullstendig oversikt over situasjonen og omfanget, i tillegg til å legge planer for å håndtere konsekvensene.

En person funnet død etter brann i Tromsø

En person er funnet død etter en husbrann på Kvaløysletta i Tromsø, mens en annen er sendt til sykehus med ukjent skadeomfang, opplyser politiet.

Brannen brøt ut i går kveld, og politiet meldte om funnet av den døde rett før klokka halv ett i natt.

Koronafravær tvinger SAS til å innstille avganger

SAS har innstilt rundt 60 flyavganger i går og i dag og forsøker å flytte om på passasjerer. Avganger til og fra byer som Oslo, København, Stockholm, London og New York er blant dem som er rammet, framgår det på flyselskapets hjemmeside.

DR melder at årsaken er høyt sykefravær blant personalet på grunn av koronasmitte og påfølgende isolasjon og karantene. Rundt 20 avganger fra Norge, Danmark og Sverige var innstilt i går, mens 40 er innstilt i dag. Det ser også ut til at flere avganger vil bli kansellert i morgen.

Person siktet for ildspåsettelse i Follo

En person er pågrepet og siktet for ildspåsettelse i forbindelse med et leilighetskompleks på Langhus i Follo, opplyste politiet i natt.

Til sammen åtte personer er sendt til legevakt for undersøkelse etter brannen, som politiet meldte om like etter klokka 22.30 i går kveld.

Israel gir en fjerde vaksinedose til folk over 60

Israels regjering har besluttet å gi en fjerde dose av koronavaksinen til dem over 60 år og medisinsk personell. En rådgivende komité til regjeringen anbefalte dette, og anbefalingen blir fulgt, sier statsminister Naftali Bennett.

– Dette er strålende nyheter som vil hjelpe oss gjennom omikron-bølgen som feier over verden, heter det i en uttalelse.

4.799 nye koronasmittede

Det siste døgnet er det registrert 4.799 koronasmittede i Norge. Det er 1.204 færre enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 4.359 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 4.856, så trenden er synkende.