«Verdens verste menneske» er et steg nærmere Oscar-nominasjon

NTB

Joachim Triers film «Verdens verste menneske», med Renate Reinsve i hovedrollen, er blitt kortlistet til oscarnominasjon i konkurranse med 14 andre filmer.

Det skriver Variety.

Kortlisten er en oversikt over hvilke 15 filmer som er med videre i nominasjonsprosessen til den prestisjefylte filmprisen.

– Det har vært et utrolig år for «Verdens verste menneske». Bare den siste måneden har vi toppet de mange oppsummeringene over årets beste filmer blant kritikere i USA, Frankrike og Norge, sier produsent Thomas Robsahm i en pressemelding.

Både dansk, finsk og islandsk

Filmen skal konkurrere mot blant annet danske «Flukt,» og finske «Sovekupé nr. 6» og islandske «Dýrið» (på norsk «Dyret»). Cannes-vinneren «Titane» er utelatt fra listen.

Dette er andre år på rad at en norsk film er på Oscar-kortlisten i kategorien beste internasjonale spillefilm. I fjor var det Maria Sødahls «Håp» som var det norske bidraget.

«Verdens verste menneske» har gjort det veldig bra internasjonalt. Den deltok i hovedkonkurransen i Cannes-festivalen, hvor hovedrolleinnehaver Renate Reinsve ble belønnet med pris for beste kvinnelige hovedrolle.

– Det føles veldig stort, det føles som verden blir mye mindre plutselig. Dette er jo verdens største konkurranse. Skikkelig ærefullt, sier Reinsve til Drammens Tidende.

En av Obamas favoritter

Filmen er til nå sett av over 200.000 på kino i Norge og av rundt like mange i Frankrike. I tillegg trakk tidligere president i USA Barack Obama fram filmen på Twitter som en av sine favoritter fra året som gikk.

– Når Obama annonserer den på Twitter som en av sine favorittfilmer av året, må man klype seg i armen. Å komme på kortlisten til Oscar er i seg selv en seier. Når dette skjer i år, sier det noe om nivået vi har oppnådd i norsk film. La oss håpe at vi også blir å finne på den endelige listen over de nominerte i februar, sier Robsahm.

Offentliggjøringen av de endelige nominasjonene skjer 8. februar. Prisutdelingen går av stabelen i Los Angeles 27. mars.

Enda en milepæl

Å komme på kortlisten er enda en av de mange store milepælene som Joachim Triers film har nådd, framhever Kjersti Mo, direktør i Norsk filminstitutt.

– Fra verdenspremieren i konkurranseprogrammet og Renate Reinsves skuespillerpris i Cannes og videre til svært godt kinobesøk både i Norge og internasjonalt, ukentlige internasjonale nominasjoner og priser samt seiersgang på festivaler verden rundt. All oppmerksomheten som blir filmen til del, bidrar også til å sette norsk film på det internasjonale filmkartet, sier Mo.