Nå kan man hurtigteste seg ut av karantene

En positiv covid-19 antigen hurtigtest. To streker markerer at corona er påvist. Foto: Erik Johansen / NTB Les mer Lukk

NTB

Regjeringen åpner for at antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell og selvtest kan benyttes for å teste seg ut av smittekarantene på døgn sju.