Nammo inngår milliardkontrakt med det amerikanske forsvaret

NTB

USA kjøper enorme mengder M72-panservernraketter fra den norske våpenprodusenten Nammo, til en verdi av cirka 4,5 milliarder norske kroner.

Rammekontrakten er den største i Nammos historie, opplyser konsernsjef Morten Brandtzæg til Teknisk Ukeblad.

– Tildelingen befester vår posisjon som en verdensleder innen skulderfyrte våpen, sier han.

Bakgrunnen for kontrakten er at det amerikanske forsvaret skal fylle på med panservernraketter. Produksjonen skal foregå hos Nammos datterselskap i Mesa like øst for Phoenix i delstaten Arizona i USA.

Kontrakten er den første femårskontrakten i et program som kan gå i totalt 20 år, og ha en total verdi på 18 milliarder kroner med dagens dollarkurs.