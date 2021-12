Julekoffert ble stjålet på togstasjonen

NTB

Et ektepar som skulle ta toget fra Sandnes til Oslo, ble frastjålet både julegaver og penklær. Men med hjelp fra byens drosjesjåfører ble tyvene sporet opp.

Ekteparet i slutten av 80-årene ble frastjålet bagasjen på perrongen i Sandnes tirsdag formiddag og måtte ta toget til Oslo uten bagasje.

– De skulle reise til Oslo for å feire jul. Siden det var så kaldt ute, holdt de seg i bevegelse mens de ventet på perrongen. Idet toget kom til stasjonen, og ekteparet skulle gå om bord, oppdaget de at bagasjen var borte, forteller operasjonsleder Jøran Solheim i Sørvest politidistrikt til Stavanger Aftenblad.

På Twitter etterlyste politiet en grønn bag og en rød koffert, samtidig som overvåkingskameraer ble sjekket og politipatruljer satt i arbeid.

Etter kort tid dukket det opp tips fra byens taxinæring som kunne opplyse at en drosje hadde kjørt tre passasjerer med den etterlyste bagasjen til en adresse i Sandnes.

I en leilighet fant politiet den savnede bagasjen, to personer og flere julegaver som var pakket opp.

– Vi jobber nå med å ransake leiligheten, sier Solheim.

Litt etter klokka 13 opplyser politiet at den tredje personen gjemte seg i en leilighet like ved og at alt innhold er gjenfunnet.

To kvinner på henholdsvis 22 og 41 år, samt en 30 år gammel mann, er nå pågrepet og satt i arrest.