Kjerkol: Ingen planer om lettelser før midten av januar

Selv om smittetallene skulle synke den nærmeste tiden, har ikke helseministeren planer om å lempe på tiltakene før midten av januar.

– Vi har sagt at vi skal ha disse tiltakene fram til 14. januar, det har vi tenkt å holde fast på, sa helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) på regjeringens pressekonferanse om coronasituasjonen tirsdag.

– Kunnskapsdepartementet ser på hvordan dette kan formidles og klargjøres for skolestart etter ferien, men vi har ingen planer om å gjøre lettelser nå.

– Selv om det ser positivt ut, er det for tidlig å si om vi ser effekten av tiltakene. Så planen er å gjøre en ny vurdering 14. januar, sier helseministeren.

Mange eldre har nå fått en oppfriskningsdose med coronavaksine. Andelen er på 86 prosent, ifølge helseministeren.

– Det kaller jeg gode nyheter

– Det betyr at de er godt beskyttet mot alvorlig sykdom om de skulle bli smittet, sa hun på pressekonferansen.

Hun startet pressekonferansen med flere gode nyheter – både om oppfriskningsdoser og at flere nå har tatt sin første vaksinedose.

– Det kaller jeg gode nyheter, sa Kjerkol.

Statsråden takket alle som tar coronavaksine, og hun takket kommunene for vaksineringsinnsatsen.

Regjeringen kunngjorde nylig at alle over 18 år skal få tilbud om oppfriskningsdose innen utgangen av februar 2022.

Firedobling i omikronsmittede på en uke

Antallet omikronsmittede har nesten firedoblet seg på en uke, og det store ubesvarte spørsmålet er hvordan tiltakene virker på virusvarianten, mener Camilla Stoltenberg.

Mandag forrige uke var litt over 900 personer i Norge smittet med omikronvarianten. Natt til tirsdag var tallet 3.871 personer registrert smittet.

– Det er en firedobling på litt over en uke, sa FHI-direktøren på coronapressekonferansen.

Fortsatt er mange spørsmål ubesvart om virusvarianten – både alvorligheten om infeksjon og hvordan tiltakene virker.

– Ingen tror at omikronspredningen lar seg stanse, men alle håper at spredningen vil la seg forsinke.

Frykt for skyhøye innleggelsestall

På pressekonferansen trakk Camilla Stoltenberg også fram et omikronscenarie fra FHIs danske motsvar Statens serum institutt.

De viser at det daglige smittetallet julaften vil ligge mellom 9.000 og 25.000 i Danmark, mens daglige innleggelser vil ligge mellom 130 og 250 på julaften om omikron har samme innleggelsesrisiko som delta.

Har omikron halvparten så lav risiko som delta, blir innleggelsestallet lavere, men det er fortsatt høye tall fordi smittespredningen driver dette tallet opp.

– Legger man inn at innleggelsesrisikoen er halvparten så lav, så er tallet 120 til 190 nye innleggelser på julaften i Danmark.

I Norge er også tallene høye, og langt høyere enn hva man har vært vant til hittil, forklarte hun.

FHI: Ingen coronainnlagte med omikron

Både FHI og Helsedirektoratet opplyser at de ikke kjenner til at noen av coronapasientene som i dag er innlagt på sykehus, har omikronvarianten.

– Vi har ikke fått meldt inn noen hittil. Det betyr at dersom det ikke har blitt meldt inn noen nå nettopp, er det ingen av coronapasientene som er smittet av omikron, sa FHI-direktør Stoltenberg på spørsmål fra NTB.

– Vi har heller ikke fått noen meldt inn til oss, tilføyde helsedirektør Bjørn Guldvog.

Tirsdag var det 337 coronapasienter innlagt på sykehus – 36 færre enn dagen før.

Guldvog: For tidlig å konkludere

– Det er for tidlig å konkludere med om de nasjonale smitteverntiltakene er tilstrekkelig, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

– Vi tror at befolkningens etterlevelse av nasjonale tiltak virker, men det er litt for tidlig å konkludere med at det er tilstrekkelig. Smitten er på et høyt nivå i Norge, og omikronsmitten øker for hver uke, sa Guldvog på pressekonferansen

Han sier helsetjenesten i kommunene er under press og er svært belastet, og at de regelmessig får tilbakemeldinger fra statsforvalterne, som har kontakt med kommunene.

Kommunene meldte senest mandag om at belastningen på helsetjenestene fortsatt er økende. I 204 av kommunene er tilgangen på helsepersonell utfordrende.

– Kapasiteten i hjemmetjenestene og institusjonene er svært belastet i 199 av kommunene. Tilgangen til helsepersonell er spesielt utfordrende i Oslo og Viken, der 43 av 50 kommuner nå har en utfordrende situasjon når det gjelder tilgang på personell, sier Guldvog.