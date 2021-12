NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

Omikron er den dominerende koronavarianten i USA

Knappe tre uker etter at det første omikrontilfellet ble påvist i USA, har den nå blitt den dominerende varianten av koronaviruset. Forrige uke sto den for 73 prosent av de nye koronatilfellene i landet, og mer enn 90 prosent i flere regioner, opplyste smittevernetaten CDC i natt.

Etatens tall viser at andelen nye koronatilfeller som er omikron, nesten har seksdoblet seg på bare en uke; CDC anslår at 12,6 prosent av de nye tilfellene var omikron for to uker siden. Deltavarianten har vært den dominerende i USA siden slutten av juni. Så sent som i slutten av november var 99,5 prosent av de nye smittetilfellene delta, ifølge CDC.

Smittetrenden i Norge er synkende

Det siste døgnet er det registrert 4.041 koronasmittede i Norge. Det er 823 færre enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 4.531 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 4.733, så trenden er synkende.

1.048 nye koronasmittede registrert i Oslo

Det er registrert 1.048 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er 158 færre enn samme dag forrige uke, men 478 flere enn søndag.

De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 1.000 smittede per dag. Smittetallene er høyest i Bjerke bydel.

NHL tar koronapause

På grunn av koronasituasjonen er fem kamper som skulle ha vært spilt i hockeyligaen NHL lille julaften, utsatt. De første kampene etter jul spilles etter planen 27. desember, heter det i en pressemelding i natt norsk tid.

Hockeyligaen blir den første av de store amerikanske sportsligaene til å ta koronapause. Også basketligaen NBA og den amerikanske fotballigaen NFL er hardt rammet av koronasmitte.

Nærkontakt til Joe Biden har fått påvist covid-19



En ansatt som har oppholdt seg i nærheten av president Joe Biden, har fått påvist covid-19. Testresultatet til den ansatte kom i går morges morges, tre dager etter at vedkommende hadde vært i nærheten av Biden om bord Air Force One i rundt en halvtime.

Den smittede, som fikk symptomer først søndag, er vaksinert med tre doser og avla negativ test før reisen, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus. 79 år gamle Biden testes jevnlig og avla negativ antistofftest søndag. Etter nyheten om den positive testen hos nærkontakten, ble han PCR-testet i går, og resultatet var igjen negativt. Han testes på nytt i morgen.

Mann løsnet fortøyninger på båter i Bergen

En mann i slutten av 40-årene er tatt av politiet etter at han skal ha løsnet fortøyningene på fem båter i Bergen. En båt med tre sovende personer drev utover.

Båtene ble løsnet fra Strandkaien, innerst i Vågen. Vest politidistrikt ble varslet klokka 1.02 i natt.