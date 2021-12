Nakstad tror at koronatiltakene har gitt en viss effekt

NTB

De nye tiltakene har trolig bidratt til en utflating av koronasmitten og antall innleggelser, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Ifølge VG tror Nakstad at smittetallene vil stige langsommere enn først antatt. Han mener det ser ut som Norge har bedre kontroll på smittesituasjonen enn for noen uker siden.

– Jeg tror nok at de første tiltakene som kom for over to uker siden, og de som ble innført i forrige uke, har gitt en viss effekt. Dette er gode nyheter og viser at det vi gjør sammen, funker, sier den assisterende helsedirektøren.

Han mener det blir interessant å følge utviklingen i land med lignende tiltak som Norge, som Danmark, og også i land der tiltakene er strengere, som i Nederland.