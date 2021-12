Flere ungdommer siktet for grovt skadeverk etter brannstasjon-brann i Haugesund

Den gamle brannstasjonen i Haugesund sentrum fikk store skader i en brann fredag kveld.

NTB

Politiet har siktet flere ungdommer over og under 18 år for grovt skadeverk etter brannen i den gamle brannstasjonen i Haugesund i fredag kveld.