Oslo: Gult nivå i grunnskolen og rødt nivå i videregående etter juleferien

Oslo kommune planlegger for gult nivå i grunnskolen og rødt nivå i videregående skole etter nyttår, opplyser byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

NTB

Osloskolene planlegger for gult nivå i grunnskolen og rødt nivå i videregående skole etter juleferien. Også for barnehagene planlegges det fortsatt gult nivå.

– Situasjonen i barnehagene er nå så presset med mangel på ansatte at jeg henstiller til foreldre å vurdere om det faktisk er helt nødvendig at du sender barnet dit nå før jul, sier byråd for oppvekst og kunnskap Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

Hun legger til at det skal være et tilbud på plass for dem som har et konkret behov.

Oslo innførte 13. desember gult nivå i grunnskolen og rødt i videregående skole fram til jul. Planleggingen som gjøres nå er dermed en fortsettelse av gjeldende regler.

Både skoler og barnehager opplever svært høyt sykefravær. Kommunen jobber nå med å rekruttere vikarer.

Selvtesting

Skolene er allerede i gang med jevnlig testing av elever på 1. til 10. trinn. Ansatte i AKS som er på jobb i romjulen, vil også få tilgang på hurtigtester, slik at de kan teste seg dersom de får symptomer.

Det vil også bli distribuert tester til ansatte i grunnskolen til bruk før skolen starter opp igjen etter nyttår.

Ansatte i både skoler og barnehager for nå tilbud om en 3. vaksinedose.

– Det er viktig at vi planlegger slik at både ansatte og elever opplever det som trygt å komme tilbake i januar. Derfor vil både elever og ansatte teste seg gjennom romjulen og før oppstart 4. januar, sier Holmås Eidsvoll.

Gult og rødt nivå

Gult nivå i barnehagene innebærer at barna deles inn i grupper (kohorter), og disse holdes mest mulig atskilt. Ansatte må også holde avstand og begrense fysiske møter.

I grunnskolen regnes klassen som én kohort. Blanding av elever på tvers av kohortene må begrenses så langt det er mulig. Også her må ansatte begrense fysiske møter og holde avstand.

For videregående betyr rødt nivå at elevene deles i mindre grupper, og skolene vurdere behovet for delvis digital undervisning.