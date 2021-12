Dobbelt coronatillegg til ansatte i kommunene

Arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i KS, her under årets lønnsoppgjør i kommunesektoren i april.

NTB

KS har inngått en sentral avtale med arbeidstakerorganisasjonene som minst fordobler betalingen for ekstraarbeid under coronapandemien.

Ifølge KS åpner avtalen for å bruke merarbeid og overtid i større grad, slik at kommunene kan mobilisere arbeidskraft. Avtalen innebærer også at arbeidsgiver kan pålegge ansatte mer overtid.

– Ansatte og ledere i kommunene og fylkeskommunene har gjort, og gjør, en formidabel innsats under coronapandemien. Dessverre ser det ut til å bli behov for ekstraordinær innsats også i tiden som kommer. KS er glad for at partene har lyktes med å bli enige om en veldig god avtale, sier KS’ arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø.

Avtalen er inngått mellom KS og forbundene i LO, Unio, YS og Akademikerne. Norsk Sykepleierforbund er de eneste som foreløpig ikke har sluttet seg til avtalen. Avtalen gjelder fra 20. desember 2021 og ut april 2022.

Leder i Fagforbundet, Mette Nord, sier bakgrunnen for den nye avtalen er den nye runden med nedstenging.

– Dette ønsket ingen. Folk har allerede stått på lenge og gitt masse over lang tid. Jeg kan ikke si noe annet enn at her gjelder det å bite tennene sammen og stå igjennom nok en stri tørn, sier hun i en pressemelding.