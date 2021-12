Nesten én million plages av «juleallergi» – mange ignorer plagene

NTB

På få år har antall nordmenn med allergilignende plager i jula økt med 45 prosent. De vanligste synderne er juletrær, planter, støv fra gammel pynt og røkelse.

Siden 2017 har antallet «juleallergikere» økt fra 660.000 til 960.000 nordmenn.

Det viser en undersøkelse utført av YouGov for Allergiguiden.

«Juleallergi» betegner allergiske reaksjoner man får av juleplanter, juletrær, støv fra gammel julepynt og røkelse.

Symptomene er tett og rennende nese, nysing og kløe i øynene, og det kan minne om forkjølelse eller korona. Mange opplever også kløende nese, hoste, slimplager i svelget, samt rennende nese og røde øyne.

– Vi ser generelt at allergi er et økende problem i befolkningen, og mye tyder på at økningen bare vil fortsette i tiden fremover. European Academy of Allergy and Clinical Immunology spår at halvparten av den europeiske befolkningen vil ha allergiske plager innen 2025, sier øre-nese-hals spesialist ved Aleris Frogner, Lill Karin Bondø.

Kun 29 prosent av de med plager har vært hos lege for riktig diagnose og behandling.